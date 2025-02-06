Маск поширив фейк про нібито фінансування агентством USAID візитів західних знаменитостей до України

На офіційних ресурсах видання E! News, яке нібито опублікувало цю новину, подібний сюжет відсутній.

Мільярдер і соратник Дональда Трампа Ілон Маск репостив у соцмережі Х фейковий сюжет від імені американського видання E! News про нібито фінансування Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) візитів західних знаменитостей до України.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Відомство зазначає, що на офіційних ресурсах видання E! News подібний сюжет відсутній. Відповідно, інформація, яка в ньому транслюється, є вигадкою російських фейкоробів.

“Поширення подібної брехні дискредитує та знецінює підтримку України серед світових лідерів і культурних діячів. Попри блокування Х у самій рф, російська пропаганда активно використовує цю соцмережу для поширення власних наративів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Ілон Маск, який є власником соцмережі X, неодноразово потрапляв під критику за поширення фейкової інформації та дезінформації на своїй платформі. Зокрема, минулого року Ілон Маск поширив фейк про концтабори для британських ультраправих мітингарів.