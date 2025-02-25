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Майже 60% поляків вважають, що Україна повинна швидко укласти мир з рф – опитування

25 лютого 2025, 13:13
Майже 60% поляків вважають, що Україна повинна швидко укласти мир з рф – опитування
Джерело: krymsos.com
Соціологи запитали у поляків: "Як зараз має поводитися Україна в умовах війни?"
Майже шість з десяти поляків, опитаних на тему, як, на їхню думку, повинна поводитися Україна у війні з росією, вважають, що вона повинна "швидко рухатися до укладення миру".
 
Про це свідчать результати опитування Opinia24 для Радіо ZET.
 
Соціологи запитали у поляків: "Як зараз має поводитися Україна в умовах війни?". Відповіді розподілилися таким чином:
 
"Не припиняти бойові дії" – вказали 30% опитаних;
 
"Швидко рухатися до мирного врегулювання" – обрали 57% тих, хто взяв участь в опитуванні;
 
"Не знаю / важко сказати" – визнали 13% поляків.
 
Водночас більше чоловіків (35%), ніж жінок (26%) відповіли, що Україна не повинна "поступатися у боротьбі". 55% чоловіків і 59% жінок висловили думку, що вона повинна "швидко домагатися миру", тоді як кожен десятий чоловік (10%) і приблизно кожна шоста жінка (15%) зізналися, що не мають думки з цього приводу.
 
 Найбільша частка прихильників швидкого завершення трирічних бойових дій спостерігається серед виборців "Конфедерації" – так вважають 74% у цій групі.
 
Найменший відсоток тих, хто так вважає, серед прихильників "Громадянської коаліції". 44% виборців партії ставлять на таке рішення.
 
Водночас слід зазначити, що питання про те, як має поводитися Україна, розділяє прихильників "Громадянської коаліції", оскільки 47% вважають, що вона не повинна поступатися у боротьбі з росією. Водночас це найвищий відсоток тих, хто підтримує продовження боротьби з агресором, якщо брати до уваги виборців окремих політичних угруповань.

 

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