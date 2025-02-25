Майже 60% поляків вважають, що Україна повинна швидко укласти мир з рф – опитування

Соціологи запитали у поляків: "Як зараз має поводитися Україна в умовах війни?"

Майже шість з десяти поляків, опитаних на тему, як, на їхню думку, повинна поводитися Україна у війні з росією, вважають, що вона повинна "швидко рухатися до укладення миру".

Про це свідчать результати опитування Opinia24 для Радіо ZET.

Соціологи запитали у поляків: "Як зараз має поводитися Україна в умовах війни?". Відповіді розподілилися таким чином:

"Не припиняти бойові дії" – вказали 30% опитаних;

"Швидко рухатися до мирного врегулювання" – обрали 57% тих, хто взяв участь в опитуванні;

"Не знаю / важко сказати" – визнали 13% поляків.