Мелоні запропонувала гарантії безпеки для України за типом НАТО, якщо рф відновить війну

Прем’єрка Італії вважає, що наразі з'явився шанс на укладення мирного договору між Україною та росією

Пропозиція Італії щодо гарантій безпеки для України, подібних до статті 5 НАТО наразі є головною на столі переговорів союзників.

Про це заявила очільниця уряду Італії Джорджія Мелоні, повідомляє La Repubblica.

"Італійська пропозиція, що базується на механізмі, натхненному статтею 5 НАТО, наразі є головною на столі переговорів. Це потенційний внесок у мир, який здійснила наша країна, і я думаю, що ми повинні пишатися цим", - сказала Мелоні.

