Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Мелоні запропонувала гарантії безпеки для України за типом НАТО, якщо рф відновить війну

27 серпня 2025, 18:55
Мелоні запропонувала гарантії безпеки для України за типом НАТО, якщо рф відновить війну
Прем’єрка Італії вважає, що наразі з'явився шанс на укладення мирного договору між Україною та росією
Пропозиція Італії щодо гарантій безпеки для України, подібних до статті 5 НАТО наразі є головною на столі переговорів союзників.
 
Про це заявила очільниця уряду Італії Джорджія Мелоні, повідомляє La Repubblica.
 
"Італійська пропозиція, що базується на механізмі, натхненному статтею 5 НАТО, наразі є головною на столі переговорів. Це потенційний внесок у мир, який здійснила наша країна, і я думаю, що ми повинні пишатися цим", - сказала Мелоні.
 
Прем’єрка Італії вважає, що наразі з'явився шанс на укладення мирного договору між Україною та росією.
 
"Нарешті, після 3,5 років, протягом яких росія не подавала жодних ознак діалогу, протягом яких вона просто вимагала капітуляції Києва, з’явився проблиск надії на переговорний шлях", - зазначила вона.
 
За словами Мелоні, ситуація змінилася завдяки декільком зовнішнім та внутрішнім чинникам.
 
"Ці проблиски надії стали можливими завдяки, звичайно, ініціативі президента США, але ще більше завдяки героїчному опору українського народу та єдиній підтримці Європи попри громадську думку, яка не завжди була переконана", - додала італійська прем'єрка.

 

Італіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Політика
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 16:13
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Політика
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 11:52
Шведська інфраструктура: сутінки. Швеція вперто ігнорує спроби саботажу – Едвард Лукас
Політика
Шведська інфраструктура: сутінки. Швеція вперто ігнорує спроби саботажу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 23:15
Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Політика
Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 16:41
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 13:50
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 08:08
FP-5
Технології
FP-5 "Фламінго" – крилата ракета з дальністю польоту 3000 кілометрів. Що нова українська розробка означає для війни та майбутнього Європи – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 13:15
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 10:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється