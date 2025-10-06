Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Меркель поклала частину провини за вторгнення рф в Україну на Польщу та країни Балтії

06 жовтня 2025, 14:52
Фото: Odd Andersen/dpa
Вона заявила, що позиція цих країн призвела до погіршення відносин між ЄС і росією, що зрештою спровокувало війну в Україні.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Польща і країни Балтії несуть спільну відповідальність за вторгнення путіна в Україну.

В інтерв'ю угорському виданню Partizan вона заявила, що позиція цих країн призвела до погіршення відносин між ЄС і росією, що зрештою спровокувало війну в Україні, пише blick.ch.

Меркель розповіла, що у 2021 році намагалася створити новий формат прямих переговорів ЄС із владіміром путіним, оскільки, як вона визнала, Мінські угоди "путін уже не сприймав усерйоз".

При цьому, за словами ексканцлерки, проти цієї ініціативи виступили саме Польща, Литва, Латвія та Естонія - "через страх, що у нас не буде єдиної політики щодо росії".

"У будь-якому разі, це не здійснилося. Потім я залишила свою посаду, і почалася агресія путіна", - додала Меркель.

Однак Меркель не згадала, що в період дії Мінських угод із 2015 до 2021 року росія продовжувала війну на Донбасі, а підготовка до повномасштабного вторгнення розпочалася ще навесні 2021 року - задовго до її відходу з політики.

Крім того, вона заявила, що початку війни в Україні також сприяла пандемія COVID-19.

"Ми більше не могли зустрічатися, тому що путін боявся пандемії коронавірусу. Якщо ви не можете зустрічатися, якщо ви не можете обговорювати розбіжності особисто, то ви не зможете знайти нові компроміси", - зазначила вона.

