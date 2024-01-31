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Мільйон снарядів від ЄС для України має надійти до кінця року – Боррель

31 січня 2024, 19:14
Мільйон снарядів від ЄС для України має надійти до кінця року – Боррель
Фото: Укрінформ
Країни-члени ЄС також планують навчити ще близько 20 000 українських солдатів.

Приблизно половину з мільйона обіцяних Україні артилерійських снарядів мають доставити до кінця березня.

Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив на неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС 31 січня,повідомляє SVT.

За його словами, у Європі з кінця року також зможуть виробляти щорічно 1,4 мільйона боєприпасів.

Країни-члени ЄС також планують навчити близько 20 000 українських солдатів на додаток до 40 000 вже навчених.

Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація, що країни-члени ЄС замовили для України лише 60 тисяч артилерійських снарядів за запланованою схемою, яку розробили у березні та обіцяли допомогти доставити 1 мільйон боєприпасів в Україну до весни 2024 року.  Зрештою цього місяця Єврокомісія заявила, що,  ЄС таки зможе до весни виробити мільйон боєприпасів для України. На кінець грудня 2023-го наша держава отримала понад 300 тисяч снарядів.

Боррельвійна в Україніросія окупантивиробництво зброї

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