Мінфін США спростив процедуру оскарження санкцій

США запустили онлайн-портал для оскарження санкцій.

Підсанкційні особи, яких наразі обмежує законодавство США, відтепер можуть подавати клопотання про виключення із чорних списків через новостворений вебсайт "Портал перегляду рішень" (Reconsideration Portal).

Про це інформує Bloomberg з посиланням на відповідне рішення Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

У відомстві пояснили, що платформа була розроблена для того, щоб спростити та пришвидшити процедуру оскарження застосованих санкцій. Окрім подання клопотань про делістинг, через портал можна буде надсилати запити на отримання несекретної та неконфіденційної інформації, що стала підставою для запровадження санкцій.

Зазначається, що люди, які потрапили до санкційних списків США, могли й раніше оскаржувати такі рішення, але при цьому потрібно було наймати профільних юристів, а вся комунікація та обмін документами відбувалися через звичайну або електронну пошту.

Нагадаємо, що нещодавно Мінфін США переглянуло санкційні списки та виключило з них сімох російських громадян, два судна рф і дві турецькі компанії.