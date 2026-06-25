США переглянули санкції проти рф і Туреччини: частину осіб виключено зі списків

У Мінфіні США не назвали причину такого рішення.

Міністерство фінансів США переглянуло санкційні списки та виключило з них сімох російських громадян, два судна рф і дві турецькі компанії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зі списку SDN вилучено Івана Потаніна, сина олігарха Володимира Потаніна, голови концерну "Норільський нікель", а також Германа Білоуса, заступника голови правління "Новікомбанку", Ірину Кремльову, Віктора Ніколаєва та Надію Черкасову, членів правління банку "ФК Открытие", Михайла Клюкіна, члена наглядової ради "Совкомбанку", та громадянина рф Максима Смірнова.

Також зі списків вилучили два багатоцільові суховантажні судна, "Геннадій Єгоров" та "В'ячеслав Аршинов", пов'язані з Державною транспортною лізинговою компанією росії, а також дві турецькі компанії, що можуть бути пов'язані з рф: виробника ліфтів IDA Asansor, якого звинувачують в обході санкцій і постачанні вантажів російській оборонній промисловості, та компанію DEIN DANISMANLIK PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI.

У Мінфіні США не назвали причину такого рішення.