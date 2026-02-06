Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Міністр закордонних справ Литви закликав ЄС посилити тиск на москву

06 лютого 2026, 12:16
Міністр закордонних справ Литви закликав ЄС посилити тиск на москву
Фото: news.mail.ru
Він наголосив, що тиснути потрібно не на Україну, а на рф та путіна.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс сподівається, що 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти росії буде амбітним.

Про це інформує LRT.

Він закликав ЄС посилити тиск на москву, додаючи, що в деяких аспектах США зайняли жорсткішу позицію. 

"Як не парадоксально, попри всю критику та розчарування, спрямовані на адресу Сполучених Штатів, вони роблять більше, ніж Європейський Союз, у плані санкцій проти росії, — заявив Будріс. — Я сподіваюся, що цей 20-й пакет, присвячений річниці війни, нарешті буде амбітним, а не просто тупцюватиме на місці". 

Тож міністр закликав американців тиснути в тому числі на ЄС, аби партнери діяли більш рішуче. А також на росію та диктатора владіміра путіна. 

"Не на Україну варто тиснути. Українці вже зробили все, що могли. Вони відкриті, вони зацікавлені та ведуть переговори в Абу-Дабі", — зауважив він. 

Нагадаємо, США підготували нові санкції проти росії, однак поки що не планують вводити їх у дію.

За словами співрозмовників видання, Вашингтон уже розробив додаткові обмежувальні заходи щодо рф, проте наразі немає ознак, що адміністрація США готова їх запровадити. Дипломати відмовилися називати свої імена через чутливість теми.

