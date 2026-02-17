москва зневажає мирні зусилля перед переговорами в Женеві – Сибіга

"москва розуміє лише мову тиску", - переконаний міністр закордонних справ України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після нової атаки рф констатував зневагу москви до мирних зусиль перед переговорами у Женеві та закликав збільшити тиск, зокрема, санкційний, на росію, аби вона поклала край війні.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х.

Міністр зауважив, що масований ракетний і безпілотний удар по Україні безпосередньо перед наступним раундом переговорів у Женеві свідчить про ступінь зневаги рф до мирних зусиль.

"москва розуміє лише мову тиску. Вона не сприйматиме дипломатію серйозно, якщо вона не підкріплена силою. Нові пакети санкцій мають вирішальне значення. Блокування "тіньового флоту". Заборона морських послуг. Заборона в'їзду для учасників російської агресії. Тільки наша єдність і сила покладуть край цій війні", - йдеться у повідомленні.