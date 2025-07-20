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Музиканти The Rasmus поділилися враженнями про приїзд у Київ, зокрема й про ніч в укритті

20 липня 2025, 15:23
Музиканти The Rasmus поділилися враженнями про приїзд у Київ, зокрема й про ніч в укритті
Скриншот з відео
Своїми враженнями учасники колективу поділилися на брифінгу перед виступом на фестивалі

Культовий рок-гурт The Rasmus у п'ятницю, 18 липня, приїхав до Києва. Під час візиту музиканти побували в дитячій лікарні "Охматдит", відвідали Меморіал загиблих у центрі столиці та навіть були змушені пробути ніч в укритті через російську атаку.

Про свої враження The Rasmus розповіли ЗМІ.

Фронтмен гурту The Rasmus розповів, що довелося спускатися в укриття під час російського обстрілу Києва.
 
"Ми були в укритті. Я виснажений за два дні, а це ваше щоденне життя, ви так живете 1242 дні", — поділився вокаліст.
 
За його словами, для всіх учасників групи було "шокуюче і страшно" почути сингал повітряної тривоги через атаку повітряну атаку рф. Люди розповіли їм, як діяти в таких ситуаціях.
 
"Нам пощастило, тому що у нас було, можливо, найбезпечніше місце для ночівлі. Але я чув історії, як сім'ї з дітьми їхали 20 хвилин до найближчої станції метро. Вони спали на бетонній підлозі ніч за ніччю, це божевілля...", — розповів Лаурі Юльонен.
 

Зазначимо, що The Rasmus приїхали не лише виступити на Atlas Festival. Музиканти приєдналися до ініціативи благодійного фонду Good Donations, який другий рік поспіль разом із фестивалем збирає кошти для дитячих лікарень. Наразі відбувається збір на обладнання для "Охматдиту".

війна в Україніросія окупанти

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