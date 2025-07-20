Музиканти The Rasmus поділилися враженнями про приїзд у Київ, зокрема й про ніч в укритті
Культовий рок-гурт The Rasmus у п'ятницю, 18 липня, приїхав до Києва. Під час візиту музиканти побували в дитячій лікарні "Охматдит", відвідали Меморіал загиблих у центрі столиці та навіть були змушені пробути ніч в укритті через російську атаку.
Про свої враження The Rasmus розповіли ЗМІ.
Зазначимо, що The Rasmus приїхали не лише виступити на Atlas Festival. Музиканти приєдналися до ініціативи благодійного фонду Good Donations, який другий рік поспіль разом із фестивалем збирає кошти для дитячих лікарень. Наразі відбувається збір на обладнання для "Охматдиту".