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"Ми б ніколи не були так близькі до ЄС, якби не боротьба українського народу" – президентка Грузії

15 червня 2023, 16:29
Саломе Зурабішвілі Фото: З мережі Інтернет
Саломе Зурабішвілі переконана, що Грузія поступово рухається до членства в Євросоюзі завдяки українцям.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що її країна поступово рухається до членства в Євросоюзі завдяки українцям та їхній боротьбі проти агресії рф.

Про це вона сказала в інтерв'ю одному з українських видань.

"Ми б ніколи не були так близько до Європейського Союзу, якби не боротьба українського народу. І я думаю, що грузинський народ це дуже добре розуміє і дуже вдячний за це. Тому що це шлях, на який він ступив іще на початку незалежності і якому ніколи не зраджував. І я глибоко переконана, що ніколи не зрадить", - сказала президентка.

"Я також переконана, що ми приєднаємося до Європейського Союзу разом. Можливо, не в один і той же час, але разом ми будемо на одному боці", - додала вона.

У межах євроінтеграції країна має завершити всі необхідні реформи відповідно до плану щодо набуття статусу кандидата в члени Європейського Союзу.Проте у ЄС прослідковують у кроках влади Грузії на цьому шляху певні відступи. Так, у Брюселі закликали Грузію долучитися до санкцій проти рф і "зберігати пильність щодо будь-яких можливих спроб обійти" обмежувальні заходи. Водночас у правлячій партії Грузії заявили, що розглядатимуть санкції проти рф тоді, коли країна стане частиною ЄС.

Грузіячленство ЄСвійна в Україніросія окупанти

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