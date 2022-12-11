Мирні переговори не можуть бути "фіговим листком" для переозброєння росії, - МЗС Великої Британії

Україна самостійно повинна встановити параметри для будь-яких переговорів, які будуть проведені

Будь-які мирні переговори з Україною не можуть бути "фіговим листком" для переозброєння росії, заявив Sky News міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Він додав, що не побачив жодних ознак добросовісного вступу москви в переговори.

Клеверлі сказав, що, хоча Британія хоче бачити мирні переговори "краще пізно, ніж ніколи", він повторив, що Україна повинна встановити параметри для будь-яких переговорів, які будуть проведені.

"Будь-які переговори мають бути реальними, вони мають бути змістовними, вони не можуть бути просто фіговим листком для переозброєння росії та подальшого набору солдатів", — сказав пан Клеверлі.

"Я насправді не бачу нічого з російської сторони, що дає мені впевненість, що владімір путін добросовісно вступає в ці переговори. Ширша риторика все ще дуже конфронтаційна", - додав він.

Раніше президент росії владімір путін заявив, що москві, ймовірно, доведеться досягти домовленостей щодо України в майбутньому.