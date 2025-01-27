Мирний план щодо України має бути за її участю, а не без неї – ПАРЄ

І якщо і є мирний план, він має бути не про Україну, а за участю України.

Перемовини про мир в Україні мають відбуватись лише за участі України, а всі інші дискусії неприйнятні.

Про це заявив голова Комітету міністрів Ради Європи Ксав'є Беттель у Страсбурзі, де розпочала свою роботу зимова сесія ПАРЄ.

"Єдиний шлях, як ми можемо підтримати мирний проєкт щодо України - це за участю України. Якщо у президента Трампа є бажання вести дискусії про мир в Україні без України, я думаю, це буде неприйнятно, ні для європейських країн, ні для України", - заявив Беттель.

Він додав, що якщо є мирний план, він має бути не про Україну, а за участю України.

Раніше також Зеленський заявив, що без України переговори про завершення війни неможливі.