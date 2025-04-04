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ПОЛІТИКА

Мита США можуть підвищити ціни на зброю та послабити союз із партнерами – Politico

04 квітня 2025, 09:21
Мита США можуть підвищити ціни на зброю та послабити союз із партнерами – Politico
Фото: gettyimages.com
Одна особливо багатообіцяюча ініціатива під час президентства Джо Байдена, яка об'єднала Австралію, Великобританію та США для будівництва атомних підводних човнів і обміну технологіями, може завершитися, якщо ціни на запчастини стануть занадто високими.

Нові мита США проти західних партнерів можуть зробити американську зброю дорожчою та ускладнити міжнародні зусилля протистояти Китаю.

Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

На думку дюжини дипломатів, законодавців, чиновників і аналітиків оборонної промисловості, нові мита можуть змусити скептично налаштованих партнерів США шукати співпрацю деінде. 

Це може знищити галузь, яка озброює більшу частину світу, подрібнивши довіру та передбачуваність глобальних оборонних відносин, зазначають журналісти.

"У нас є вимоги, і ми будемо робити те, що має сенс для нас. Ми дійсно шукаємо, що нам потрібно розвивати вдома", — сказав дипломат з країни НАТО.

Пентагон витратив десятиліття на створення, фінансування та розвиток глобальної мережі постачальників і компаній, які тепер стикаються з тарифами, йдеться у матеріалі. 

"Буде дефіцит поставок, око за око, і наші союзники та інші партнери збираються вжити заходів у відповідь. Деякі потенційно життєво важливі матеріали або коштуватимуть набагато дорожче, ніж вони робили, або просто не будуть доступні", — сказав колишній чиновник із закупівель Пентагону Білл Грінволт.

"Європейський промисловий потенціал значно покращився, і ми хочемо бути постачальниками безпеки, а не просто споживачами", — сказав неназваний європейський чиновник. 

Одна особливо багатообіцяюча ініціатива під час президентства Джо Байдена, яка об'єднала Австралію, Великобританію та США для будівництва атомних підводних човнів і обміну технологіями, може завершитися, якщо ціни на запчастини стануть занадто високими.

"Підрядникам можна сказати, щоб вони взяли на себе витрати, і вони можуть спробувати розробити дешевших вітчизняних постачальників, але на це знадобляться роки. Ви не клацаєте пальцями, а мережа постачання переналаштовується сама. Це вимагає багато часу, зусиль і багато грошей", — сказав Грінволт.

6 березня лідери європейських країн на засіданні Європейської ради в Брюсселі підтримали план Єврокомісії щодо посилення оборони ЄС, зокрема ініціативу з переозброєння. Вони також закликали Раду ЄС терміново розглянути можливість залучення 150 мільярдів євро кредитних коштів для закупівлі озброєння.

СШАзброяДональд Трампмита

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