МЗС Китаю відреагувало на бажання України залучити Пекін до переговорів про завершення війни

Позиція КНР щодо України "залишається послідовною і чіткою, зосередженою на сприянні мирним переговорам".

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що не має даних щодо бажання України залучити Пекін до переговорів про завершення розв'язаної росією повномасштабної війни.

Про це повідомила речниця відомства Мао Нін.

Вона повторила, що позиція КНР щодо України "залишається послідовною і чіткою, зосередженою на сприянні мирним переговорам", знову назвавши російську війну "кризою".

"Ми продовжуватимемо співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи, і ми вітаємо і підтримуємо всі зусилля, що сприяють досягненню миру", — заявила вона.

На тлі четвертого раунду переговорів щодо української формули миру у Швейцарії глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Київ хоче участь Пекіна у переговорах щодо завершення війни.

У речниці МЗС запитали, чи отримував Китай від України відповідні прохання та чи просила про зустріч президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Лі Цянем на полях Давоса.

Мао Нін відповіла, що від початку "повної ескалації" КНР підтримує зв’язок і з росією, і з Україною.

"Щодо переговорів, про які ви згадали, я не маю жодної інформації", — сказала вона.