МЗС Швеції все ще сподівається, що Туреччина ратифікує заявку на вступ до НАТО в жовтні

Швеція подала заявку на членство в НАТО минулого року у відповідь на вторгнення росії в Україну, і більшість членів альянсу швидко ратифікували її заявку.

Туреччина має ратифікувати членство Швеції в НАТО, коли парламент знову збереться у жовтні, як було погоджено з президентом Тайїпом Ердоганом на липневому саміті альянсу.

Про це сказав міністр закордонних справ Тобіас Більстрем, повідомляє Reuters.

"Шведський уряд влітку не отримував жодних сигналів, крім того, що карти, які були викладені тоді, є дійсними і зараз у цьому питанні, і що заява, зроблена у Вільнюсі, все ще актуальна", - заявив він.

Швеція подала заявку на членство в НАТО минулого року у відповідь на вторгнення росії в Україну, і більшість членів альянсу швидко ратифікували її заявку.

Але Туреччина відмовилася, посилаючись на побоювання щодо співробітництва у сфері безпеки.

Після кількох місяців тиску президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив після саміту НАТО у Вільнюсі у липні, що направить ратифікацію заявки Швеції на вступ до парламенту у жовтні, коли він знову збереться після літніх канікул.

Але навіть тоді немає жодної гарантії, що Швеція отримає зелене світло.

Туреччина хоче більше дій щодо тих, кого вона вважає бойовиками, які живуть у Швеції, здебільшого членами забороненої Робочої партії Курдистану (РПК) та угруповання, яке Анкара звинувачує в організації невдалого державного перевороту у 2016 році.