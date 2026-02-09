МЗС Угорщини розкритикувало мобілізацію в Україні

Глава МЗС Угорщини згадав про громадянина своєї країни, який незаконно переправляв українських чоловіків за кордон.

Глава угорського Міністерства закордонних справ Петер Сійярто незадовго незадовго до четвертої річниці повномасштабного нападу рф на Україну заявив, що "всі втомилися від війни". Про винних у розв’язанні найбільшої війни в Європі з часів Другої світової той не згадав, натомість він обурився мобілізації в Україні та став на захист громадянина Угорщини, який незаконно переправляв українців за кордон.

"Наближається четверта річниця, і всі вже втомилися від війни. Українці не хочуть вмирати, але щодня ми бачимо кадри насильницьких призовів, часто на вулицях українських міст відбувається відкрите полювання на людей. Багато українських чоловіків – дідусів, батьків, братів, синів, онуків – відчайдушно намагаються втекти з України, щоб уникнути призову, а з ним і відправлення на фронт та ймовірної смерті. Однак українська прикордонна служба робить все можливе і використовує всі засоби для затримання втікачів", – написав Сійярто у Facebook.

Угорський міністр заявив, що днями в Україні заарештували угорця, який «намагався допомогти п'ятьом українським чоловікам втекти до Угорщини». За словами Сійярто, угорське консульство у Береговому надало йому консульський захист та допомагає в рамках розслідування.

"Цей випадок також чітко показує: війну потрібно закінчити якомога швидше, а насильницький призов потрібно негайно припинити!", – додав Сійярто.

Нещодавно угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, який вважається другом російського диктатора владіміра путіна, прилюдно назвав Україну "ворогом Угорщини".