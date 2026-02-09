МЗС Угорщини розкритикувало мобілізацію в Україні
Глава угорського Міністерства закордонних справ Петер Сійярто незадовго незадовго до четвертої річниці повномасштабного нападу рф на Україну заявив, що "всі втомилися від війни". Про винних у розв’язанні найбільшої війни в Європі з часів Другої світової той не згадав, натомість він обурився мобілізації в Україні та став на захист громадянина Угорщини, який незаконно переправляв українців за кордон.
"Наближається четверта річниця, і всі вже втомилися від війни. Українці не хочуть вмирати, але щодня ми бачимо кадри насильницьких призовів, часто на вулицях українських міст відбувається відкрите полювання на людей. Багато українських чоловіків – дідусів, батьків, братів, синів, онуків – відчайдушно намагаються втекти з України, щоб уникнути призову, а з ним і відправлення на фронт та ймовірної смерті. Однак українська прикордонна служба робить все можливе і використовує всі засоби для затримання втікачів", – написав Сійярто у Facebook.
Угорський міністр заявив, що днями в Україні заарештували угорця, який «намагався допомогти п'ятьом українським чоловікам втекти до Угорщини». За словами Сійярто, угорське консульство у Береговому надало йому консульський захист та допомагає в рамках розслідування.
"Цей випадок також чітко показує: війну потрібно закінчити якомога швидше, а насильницький призов потрібно негайно припинити!", – додав Сійярто.
Нещодавно угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, який вважається другом російського диктатора владіміра путіна, прилюдно назвав Україну "ворогом Угорщини".