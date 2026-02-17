На хокейному матчі у США вбили кількох людей

В американському місті Потакет (штат Род-Айленд) через стрілянину на хокейному матчі загинуло троє людей, включно зі стрільцем, іще трьох поранено.

Стрілянина сталася вдень 16 лютого (за місцевим часом) під час матчу шкільних команд. Стрілець – батько одного з хокеїстів, 56-річний Роберт Дорган, який використав ім'я Роберти Еспозіто, розповіла начальниця поліції міста Тіна Гонсалвес.

Як уточнює Newsweek, Дорган здійснив трансгендерний перехід і 2020 року звертався до поліції через тиск у сім'ї: він скаржився, що родичі хотіли, щоб він покинув будинок. Тоді дружина Доргана подала на розлучення, посилаючись спочатку на "гендерні питання", а потім заявила, що в неї із чоловіком були "непримиренні розбіжності". У судових документах зазначено, що родич із боку дружини погрожував "вбити його з допомогою азійської вуличної банди, якщо він не з'їде з дому", додає New York Post.

Поліція вважає, що стрілянина сталася через сімейний конфлікт і була цілеспрямованою. За даними телеканала WPRI, на ковзанці загинула мати дитини Доргана, друга жертва – його брат, який помер у лікарні, а серед постраждалих є друг сім'ї.

Очевидці чули понад 10 пострілів, за даними Гонсалвес, стрілянину перервав один із них, втрутившись у те, що відбувається. Дорган, як вважає слідство, наклав на себе руки після інциденту. Жінка, яку бачили біля відділення поліції Потакета, сказала WCVB-TV, що стрілець – її батько.

"Мій батько – стрілець. Він застрелив мою сім'ю, і тепер він мертвий", – сказала вона, не назвавши свого імені.

Жінка стверджує, що в Доргана були "проблеми із психічним здоров'ям". Newsweek звертає увагу, що акаунт Х, який, імовірно, належить Доргану, підписувався на безліч консервативних акаунтів. Він також висловлював підтримку імміграційній і митній службі (ICE), а також висловлював свою зневагу до абортів, пише New York Post.