CУСПІЛЬСТВО

На коксохімзаводі в США стався вибух: загинули двоє, десяток постраждали

12 серпня 2025, 13:39
На коксохімзаводі в США стався вибух: загинули двоє, десяток постраждали
джерело wikipedia
Причини вибуху наразі невідомі.

В американському місті Клертон, штат Пенсильванія, 11 серпня стався вибух на сталеливарному заводі U.S. Steel. Двоє людей загинули, ще 10 потрапили до лікарні.

Про це пише Associated Press.

Одного з працівників знайшли живим під завалами через кілька годин після вибуху. Служба надзвичайних ситуацій округу Аллегені повідомила, що пожежа на заводі почалася близько 10:51 ранку за місцевим часом.

Вибух, за яким послідувало кілька менших, відчули у навколишніх громадах. Влада округу закликати місцевих мешканців триматися подалі від місця події, аби рятувальники могли працювати. Причини вибуху наразі невідомі.

Цей завод вважається найбільшим коксохімічним виробництвом у Північній Америці та є одним із чотирьох основних заводів U.S. Steel у Пенсильванії. На ньому працює близько 1400 працівників.

Останніми роками завод у Клертоні постійно перебуває під прицілом через занепокоєння щодо забруднення довкілля.

У 2019 році компанія погодилася врегулювати позов про забруднення повітря, виплативши $8,5 млн. П’ять років потому вона погодилася витратити $19,5 млн на модернізацію обладнання та $5 млн на місцеві ініціативи й програми з очищення повітря в межах врегулювання позову.

Позов виник через пожежу напередодні Різдва 2018 року, яка завдала збитків на $40 млн. Вогонь пошкодив обладнання для контролю викидів, що призвело до повторних викидів діоксиду сірки, йдеться у позові. Після пожежі влада округу Аллегені попередила мешканців про необхідність обмежити перебування на вулиці, а жителі ще протягом кількох тижнів розповідали, що повітря було кислим на смак, мало запах гнилих яєць і було важким для дихання.

