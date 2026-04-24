На окупованих територіях кремль замінює цивільних чиновників на бойовиків

Ворог намагається посилити тиск на населення, що опинилося в окупації.

росія масштабує програму "Время героев", заміщуючи цивільних чиновників у тимчасово окупованих громадах військовими з бойовим досвідом. Замість місцевих колаборантів ключові посади в окупаційних адміністраціях обіймають випускники спецкурсів, орієнтовані на безумовне виконання військових наказів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними Центру національного спротиву, у 2026 році процес заміни кадрів набув системного характеру. Якщо протягом 2024–2025 років модель тестували на окремих ділянках, то зараз понад 80 "випускників" програми вже інтегровані в систему управління на захоплених територіях України.

"Військових після фронту направляли на навчання до російської академії народного господарства і державної служби, яка готує управлінські кадри для органів влади. Після цього їх почали призначати на керівні посади", – йдеться в повідомленні Центру національного спротиву.

У Центрі національного спротиву зазначають, що москва більше не довіряє місцевим кадрам, вважаючи їх недостатньо лояльними або неефективними в умовах війни.

"Вже понад 80 таких "випускників" обійняли посади в російській системі управління. Основна мета – тимчасово окуповані території України, де Кремль поступово витісняє місцевих колаборантів, яких вважає ненадійними", – повідомляють у Центрі.

Також у Центрі національного спротиву зазначають, що призначення військових замість цивільних адміністраторів означає остаточну мілітаризацію цивільного життя. Ключові рішення тепер ухвалюють люди, чий основний досвід – це війна, а метод управління – примус і наказ.