росія, схоже, рухається до "м'якої посадки", за якої інфляція сповільнюється, не руйнуючи економіку.

За два останні роки російська економіка не раз кидала виклик віщунам. Фінансовий крах, широко передбачений навесні 2022 року, так і не настав. Економіка впала в рецесію, але вона виявилася менш серйозною, ніж очікувалося, і тривала недовго.

Про це повідомляє The Economist.

Останнім лякаючим фактором стала інфляція. Минулого року ціни стрімко зростали, і економісти вважали, що вони можуть вийти з-під контролю. Навіть владімір путінзанепокоївся, у лютому він закликав чиновників приділити "особливу увагу" зростанню цін.

Однак російська економіка знову доводить, що песимісти помиляються. Очікується, що дані, які буде опубліковано 13 березня, покажуть, що в лютому ціни зросли на 0,6% у місячному обчисленні, порівняно з 1,1% наприкінці минулого року. У річному обчисленні інфляція, ймовірно, більше не зростає, досягнувши 7,5% у листопаді.

Більшість аналітиків очікують, що незабаром цей показник знизиться до 4%, а побоювання домогосподарств щодо майбутньої інфляції зменшились. Результат президентських виборів у росії є вирішеним, але якби вони були конкурентними, ці цифри не зашкодили б путіну.

росія, схоже, рухається до "м'якої посадки", за якої інфляція сповільнюється, не руйнуючи економіку. Показники зараз відповідають тенденції, що існувала до початку повномасштабної війни — торік ВВП зріс у реальному вираженні більш ніж на 3%. Рівень безробіття залишається доволі низьким. Практично немає ознак тяжкого становища компаній, ба більше, рівень закриття підприємств нещодавно досяг восьмирічного мінімуму.

московська біржа сподівається, що цього року відбудеться понад 20 первинних публічних продажів акцій порівняно з дев'ятьма торік. Останні дані про економічну активність у режимі реального часу досить переконливі.

"Стійкість російської економіки частково є наслідком вжитих раніше заходів стимулювання. Останніми роками корпорації та домогосподарства накопичили значні грошові кошти, що дало їм змогу продовжувати витрачати гроші навіть у період високої інфляції та уникнути дефолту в умовах високої вартості запозичень", — повідомляє видання.

Як і в інших регіонах світу, падіння попиту на робочу силу призвело в основному до скорочення незаповнених вакансій, а не до зменшення кількості зайнятих. Підприємства, що раніше належали західним власникам, знову відкрилися під новим російським керівництвом, зазначає Центральний банк у своєму недавньому звіті.

Чиновники Центрального банку росії продовжують турбуватися, що інфляційні очікування залишаються занадто високими. Найбільше занепокоєння викликає те, що рубль може знецінитися або через зниження цін на нафту, або через черговий раунд серйозних санкцій, або якщо Китай втратить інтерес до підтримки путіна.