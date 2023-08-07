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Наступні мирні переговори по Україні можуть провести в рамках саміту G20 – Bloomberg

07 серпня 2023, 17:09
Наступні мирні переговори по Україні можуть провести в рамках саміту G20 – Bloomberg
Джерело: theprint.in/india
Зустріч лідерів G20 пройде в Індії 9-10 вересня.

Новий раунд переговорів щодо розробки мирного плану для завершення війни в Україні може відбутися у рамках саміту Великої двадцятки.

Про це Bloomderg повідомив французький дипломат на умовах анонімності.

За словами джерела видання, всі представники країн, які брали участь у зустрічі в Саудівській Аравії, не хочуть, щоб будь-хто з представників країни-агресора росії був присутній на переговорах, які, ймовірно, відбудуться в рамках саміту Великої двадцятки.

Разом з тим, одна країна виступила за те, щоб переговори проходили за участю представників кремля. Це запропонував голова делегації Бразилії Селсу Аморім. За його словами, мирний процес має включати участь країни-агресора “у тій чи іншій формі”.

Найбільш відчутним підсумком зустрічі у Джидді став план формування робочих груп за різними пунктами Формули миру з 10 пунктів, оприлюдненої президентом України Володимиром Зеленським минулого року.

Насамперед учасників зустрічі зацікавило продовольче забезпечення та ядерна безпека.

 

самітпереговоривійна в Україніросія окупантиG-20

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