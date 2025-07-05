Наступного тижня у Лондоні відбудеться зустріч "коаліції рішучих"

На ній головуватимуть Кір Стармер і Емманюель Макрон.

В рамках британсько-французького саміту 10 липня відбудеться зустріч "коаліції рішучих", що є неформальним об'єднанням держав, які зобов'язалися підтримати Україну.

Про це повідомив анонімний французький посадовець, передає Politico.

Зустріч має пройти у межах саміту Британії та Франції, який прийматиме Лондон і на ній головуватимуть британський премʼєр Кір Стармер і французький президент Емманюель Макрон.

"На порядку денному – питання про те, як підтримати Україну в боєздатності, як посилити тиск на Росію і як продовжити роботу над наступними кроками", – сказав представник Єлисейського палацу.

Проте не уточнив, хто саме прибуде на саміт у Лондон, але сказав, що деякі лідери – зокрема й президент України Володимир Зеленський – братимуть участь дистанційно з Рима.

"Коаліція рішучих" поставила за метою надання гарантій безпеки Україні в разі припинення вогню.

Навесні "Коаліція рішучих" розробила план підтримки України з чотирма основними цілями.