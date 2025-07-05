Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Наступного тижня у Лондоні відбудеться зустріч "коаліції рішучих"

05 липня 2025, 10:42
Наступного тижня у Лондоні відбудеться зустріч
Фото: dt.ua
На ній головуватимуть Кір Стармер і Емманюель Макрон.

В рамках британсько-французького саміту 10 липня відбудеться зустріч "коаліції рішучих", що є неформальним об'єднанням держав, які зобов'язалися підтримати Україну.

Про це повідомив анонімний французький посадовець, передає Politico.

Зустріч має пройти у межах саміту Британії та Франції, який прийматиме Лондон і на ній головуватимуть британський премʼєр Кір Стармер і французький президент Емманюель Макрон.

"На порядку денному – питання про те, як підтримати Україну в боєздатності, як посилити тиск на Росію і як продовжити роботу над наступними кроками", – сказав представник Єлисейського палацу.

Проте не уточнив, хто саме прибуде на саміт у Лондон, але сказав, що деякі лідери – зокрема й президент України Володимир Зеленський – братимуть участь дистанційно з Рима.

"Коаліція рішучих" поставила за метою надання гарантій безпеки Україні в разі припинення вогню.

Навесні "Коаліція рішучих" розробила план підтримки України з чотирма основними цілями.

 

Останні матеріали

Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Політика
Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 липня 2025, 15:36
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Політика
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 04 липня 2025, 12:19
Трамп відмовляє Україні в постачанні зброї. Хто стоїть за прийняттям рішення – Wall Street Journal
Політика
Трамп відмовляє Україні в постачанні зброї. Хто стоїть за прийняттям рішення – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 липня 2025, 00:09
Що з Patriot’ами? Припинення постачання американської зброї відбулося в найгірший час для України – Wall Street Journal
Політика
Що з Patriot’ами? Припинення постачання американської зброї відбулося в найгірший час для України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 липня 2025, 13:39
Відплатити тією ж монетою чи ні? Як Євросоюз відповість на тарифи Трампа – Atlantic Council
Бізнес & Фінанси
Відплатити тією ж монетою чи ні? Як Євросоюз відповість на тарифи Трампа – Atlantic Council
Переклад iPress – 03 липня 2025, 11:24
США скасували санкційний тиск на росію. Які наслідки? – New York Times
Політика
США скасували санкційний тиск на росію. Які наслідки? – New York Times
Переклад iPress – 03 липня 2025, 08:37
Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph
Політика
Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph
Переклад iPress – 02 липня 2025, 16:10
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Політика
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 липня 2025, 11:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється