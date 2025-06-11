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ПОЛІТИКА

НАТО обговорить включення витрат на оборону України до загального бюджету Альянсу – Bloomberg

11 червня 2025, 09:04
НАТО обговорить включення витрат на оборону України до загального бюджету Альянсу – Bloomberg
Фото: Пресслужба ПА НАТО
Водночас у проєкті не згадується перспектива вступу України до НАТО.

На прийдешньому саміті НАТО в Гаазі країни-члени розглянуть амбітну ініціативу: дозволити включення витрат на оборону України до нового загального показника витрат. Ціль — щонайменше 5% ВВП, з яких 3,5% мають йти на основні оборонні потреби, а ще 1,5% — на кіберзахист, інфраструктуру та цивільну готовність.  

Про це пише Bloomberg.

Цього року лідери Альянсу обговорять лише одне питання — фінансування оборони, без згадки про розширення чи стратегічну допомогу Україні. Така стислість, як і формат зустрічі, де заплановано лише одну робочу сесію та вечерю з королем Нідерландів, має зменшити ризик публічних конфліктів із президентом США Дональдом Трампом, який неодноразово критикував партнерів по НАТО за "недостатні витрати".

Генсек НАТО Марк Рютте сподівається, що ухвалення 5% порогу буде сприйнято Трампом як політична перемога, здатна зберегти активну участь США в Альянсі. У попередньому проєкті декларації, з яким ознайомилось агентство Bloomberg, також вказано на прагнення усунути бар’єри у торгівлі оборонною продукцією.

Водночас у проєкті не згадується перспектива вступу України до НАТО, яка була у фокусі попередніх самітів. Також відсутнє повторення торішньої обіцянки надати Україні 40 мільярдів доларів допомоги. Проте зберігається тверде зобов’язання щодо колективної оборони, а росія прямо названа "загрозою євроатлантичній безпеці", хоча не визнається агресором у війні проти України.

Китай, якого раніше вважали фактором, що підтримав вторгнення рф, у документі взагалі не згадується.

НАТОоборонавійна в Україні

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