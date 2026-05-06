Навколо москви посилюють ППО за рахунок інших регіонів рф – Зеленський.

Такий перерозподіл ППО відкриває додаткові можливості для ударів по глибині території рф.

Навколо москви в останні тижні збільшується щільність систем протиповітряної оборони через перекидання підрозділів із російських регіонів.

Це створює додаткові можливості для українських "далекобійних санкцій" повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram- каналі.

За словами глави держави, посилення ППО навколо російської столиці свідчить про пріоритети керівництва рф, яке зосереджується на безпеці москви напередодні публічних заходів, а не на деескалації чи припиненні бойових дій.

"Це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій. Будуть визначені відповідні пріоритети", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна продовжує наполягати на переході до реальних переговорів і припиненні вогню як базовій умові для дипломатичного процесу. За його словами, українські пропозиції залишаються актуальними, а партнери підтримують формат дзеркальних кроків.

Окремо президент повідомив про доповідь ГУР щодо планів рф на тимчасово окупованих територіях. За його словами, москва готує там процеси, подібні до тих, що раніше відбулися на Донбасі, з акцентом на вивезення ресурсів і сировини.

Йдеться про можливий видобуток і вивезення корисних копалин щонайменше з 18 родовищ, зокрема титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену та графіту, а також про вивезення зерна нового врожаю.

Зеленський також заявив, що Україна фіксує зростання економічних наслідків від ударів по російській інфраструктурі. За його словами, в росії посилюється тиск на регіональні бюджети, а внутрішні фінансові проблеми стають дедалі помітнішими.

Також зранку вівторка президент України Володимир Зеленський заявив, що від опівночі 6 травня війська рф здійснили 1820 порушень режиму припинення вогню – штурмували українські позиції, атакували українські міста й села дронами та обстрілювали з авіації.