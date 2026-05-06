WP: Іран уразив більше військових об’єктів США, ніж визнає Вашингтон

Загалом зафіксовано понад 200 уражених споруд і одиниць техніки на 15 базах США.

Від початку ескалації конфлікту іранські авіаудари пошкодили або знищили щонайменше 228 споруд і одиниць техніки на американських військових об’єктах на Близькому Сході.

Про це повідомляє Washington Post, посилаючись на аналіз супутникових знімків.

За даними видання, через загрозу повітряних атак командування США було змушене частково евакуювати персонал із низки баз у регіоні, оскільки вони стали надто небезпечними для постійного перебування.

Журналісти проаналізували та перевірили 109 супутникових знімків високої роздільної здатності, частина з яких раніше публікувалася іранськими державними медіа як докази успішних ударів. Отримання подібних комерційних даних наразі ускладнене, оскільки компанії Vantor і Planet обмежили доступ до знімків на запит уряду США.

Загалом дослідження зафіксувало 217 пошкоджених або знищених споруд і 11 одиниць техніки на 15 американських військових об’єктах у регіоні. Експерти, які ознайомилися з матеріалами, зазначають, що масштаби руйнувань можуть свідчити про недооцінку США можливостей Ірану щодо високоточного наведення ударів, зокрема із застосуванням безпілотників.

"Іранські удари були точними. Немає випадкових кратерів, що свідчили б про промахи", – зазначив старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, полковник морської піхоти у відставці Марк Кансіан.

За даними видання, удари уразили казарми, ангари та склади більш ніж на половині американських баз у регіоні. Серед пошкоджених об’єктів – система супутникового зв’язку на авіабазі Аль-Удейд у Катарі, елементи ППО Patriot у Бахрейні та Кувейті, а також об’єкти на базі Алі аль-Салем.

Також повідомляється про пошкодження супутникової антени штабу 5-го флоту США в Бахрейні, електростанції в таборі Бюрінг у Кувейті та кількох паливних сховищ на американських базах. Найбільше уражень зафіксовано на об’єктах 5-го флоту та базах у Кувейті.

Окремі американські посадовці припускають, що частина атак могла бути спрямована на об’єкти, з яких здійснювалися пуски систем HIMARS.

У The Washington Post зазначають, що масштаби пошкоджень суттєво перевищують офіційно оприлюднені оцінки уряду США.

Центральне командування США відмовилося від детального коментаря щодо результатів розслідування, заявивши лише, що аналіз супутникових знімків може містити похибки. У Пентагоні також підкреслили, що повна оцінка наслідків атак буде оприлюднена після завершення конфлікту.