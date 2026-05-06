Київ і Баку посилюють співпрацю для стабільності в регіоні

06 травня 2026, 18:39
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Президенти обговорили кроки щодо зміцнення безпеки та розвитку співпраці з країнами регіону.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану Ільхам Алієв, під час якої сторони обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту українського лідера до Азербайджану.

Про це глава держави повідомив у Telegram-каналі

За словами глави держави, основну увагу було приділено практичному виконанню кроків, погоджених кілька тижнів тому, а також подальшому розвитку двосторонніх відносин між Україною та Азербайджаном.

Окремо сторони порушили питання розширення співпраці з іншими країнами регіону, що має на меті посилення безпеки та стабільності. Лідери також обмінялися деталями контактів із міжнародними партнерами та узгодили подальші кроки взаємодії.

"Разом ми точно можемо додати більше сили нашим людям. Дякую", – підсумував він.

Президент України наголосив, що спільна робота з Азербайджаном і партнерами регіону дозволяє зміцнювати позиції обох держав і приносити більше результату для громадян.

Нагадаємо, що 25 квітня Зеленський прибув із візитом до Азербайджану

 

