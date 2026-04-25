Зеленський прибув із візитом до Азербайджану

Президент Володимир Зеленський у суботу перебуває з візитом у Азербайджані.

Про це повідомив журналістам речник президента Сергій Никифоров.

Никифоров повідомив, що президент зараз прямує на зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. За підсумками їхньої зустрічі очікуються заяви двох президентів.

Зеленський також вже заслухав доповідь українських військових, які діляться українським досвідом та експертизою у захисті неба.

Нагадаємо, у четвер глава держави відвідав Кіпр для участі у неформальному саміті лідерів Європейського Союзу.

Як повідомлялось, 23 квітня Зеленський перебував на Кіпрі для участі у спеціальному засіданні лідерів держав ЄС, 24 квітня президент України прибув до Саудівської Аравії.