НБУ підвищив облікову ставку із 10% до 25%. Чому це важливо?

Голова НБУ пояснив, що на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Нацбанк зафіксував облікову ставку, оскільки її зміна не мала б достатнього впливу "в умовах значного психологічного шоку, зумовленого війною"

Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку із 10% до 25% річних.

Про це на пресбрифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"Суттєве підвищення облікової ставки разом з іншими заходами дасть змогу зберегти гривневі доходи та заощадження громадян, збільшити привабливість гривневих активів та знизити тиск на валютному ринку", - сказав Шевченко.

Він додав, що це також посилить спроможність НБУ забезпечувати стабільність курсу і стримувати інфляцію в умовах війни.

Голова НБУ пояснив, що на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Нацбанк зафіксував облікову ставку, оскільки її зміна не мала б достатнього впливу "в умовах значного психологічного шоку, зумовленого війною". Зараз ситуація вимагає зміни підходів.

Доповнено. У "Громадському" коментарі економічний експерт та фінансовий аналітик в ICU Михайло Демків пояснив, що підвищення ставки НБУ має на меті підвищити рівень ставок в економіці й стимулювати більше заощаджувати. У результаті інфляція мала б знизитися, а "сірий" курс долара укріпитися.

"У 2015 році, коли йшли бої за Дебальцеве, ситуація з курсом була вкрай погана - офіційний був понад 30 грн за долар, а на ринку доходило до 40. Тоді НБУ різко підвищив ставку до 30%. Разом з іншими кроками тоді це посприяло стабілізації курсу на рівні 22 грн (за долар - ред.)", - зазначив Демків.

Що таке облікова ставка?

Це один з основних індикаторів економіки. Це відсоток, під який НБУ надає кошти банкам і, відповідно, нижче якого комерційним банкам невигідно давати кредити клієнтам. Облікова ставка є чи не найголовнішим інструментом НБУ для впливу на інфляцію (зростання цін).

Завдяки зниженню ставки регулятор робить кредити доступнішими (бо відсоток за ними стає меншим), внаслідок чого банки починають видавати більше грошей, їх в економіці стає більше. А коли грошей більше — інфляція пришвидшується: грошей стає менше на депозитах, більше «на руках» і, відповідно, люди більше витрачають.

А вища інфляція фактично призводить до знецінення гривні, бо за одну й ту саму суму зі зростанням цін можна купити менше товарів.

І все це працює навпаки — коли ставка підвищується, кредити та депозити стають дорожчими, вони стимулюють населення більше заощаджувати. Врешті-решт грошей в економіці стає менше, й інфляція уповільнюється.