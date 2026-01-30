Нідерланди надаватимуть Україні військову допомогу ще три роки

Коаліція під керівництвом ліберальної партії D66 планує за три роки надати три мільярди євро Україні, як військову допомогу.

Майбутній коаліційний уряд Нідерландів планує надати Україні військову допомогу протягом 2027-2029 років на загальну суму в три мільярди євро.

Про це йдеться у тексті коаліційної угоди між партіями D66, CDA та VVD.

Коаліція під керівництвом ліберальної партії D66 планує за три роки надати три мільярди євро Україні, як військову допомогу. Ще близько 400 млн євро нададуть Україні на "інші безпекові напрямки".

В угоді сказано, що війна в Україні є питанням безпеки всієї Європи. Тому Нідерланди планують продовжити військову та фінансову підтримку Києва наступні кілька років та будуть наполягати на використанні заморожених активів росії.