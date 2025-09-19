Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Німеччина готова обговорювати використання заморожених російських активів для допомоги Україні

19 вересня 2025, 17:19
Фото: з вільного доступу
Зазначається, що поки ЄС брав лише відсотки, отримані від активів, які були заморожені після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що Берлін має намір працювати над ідеями використання заморожених у Європейському Союзі російських активів. Це свідчить про відкритість Німеччини до цього юридично складного питання.

Про це пише Reuters

"Все має бути ретельно вивчено. Німеччина хоче відігравати роль країни, яка допомагає знаходити рішення, а не блокує їх", - зазначив він. 

До повної конфіскації цих активів у Брюсселі досі ставляться обережно, проте вже обговорюють можливості інтенсивнішого використання цих ресурсів, зокрема для фінансування допомоги Україні на тлі невизначеності щодо підтримки з боку США за президентства Дональда Трампа.

Проте міністр фінансів Німеччини підкреслив, що його коаліційний уряд підтримує ідею активнішого використання заморожених активів рф, попри юридичні труднощі.   

"Існує фінансова потреба. Ми хочемо бути відповідальними перед Україною", - відмітив Клінгбайль.  

Водночас Єврокомісія обговорює концепцію "репараційного кредиту" для Києва. Мова про кредит, який буде забезпечений замороженими активами Центробанку рф. При цьому самі активи не вилучатимуться, а Єврокомісія випускатиме облігації під державні гарантії. Погашення кредиту планується здійснити за рахунок майбутніх репарацій від росії. 

За словами комісара ЄС з питань економіки Валдіса Домбровскіса, розмір кредиту залежатиме від оцінки фінансових потреб України, яку зараз завершує МВФ. Остаточну пропозицію в Єврокомісії очікують представити вже в жовтні.

Нагадаємо, Іспанський уряд підтримує зусилля Європейської комісії щодо монетизації заморожених російських активів, що зберігаються в ЄС, для фінансування уряду України.

Мадрид підтримує пошук креативних способів використання цих заморожених активів.

Німеччинадопомога Українівійна в Українізаморожені активи рф

