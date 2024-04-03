Німеччина і Латвія підтримали пропозицію Столтенберга щодо створення фонду для України на $100 мільярдів

Однак не всі країни-члени НАТО підтримали ідею Генсека.

Союзники по НАТО домовилися розпочати планування довгострокової військової підтримки України, та пропозиція Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга викликала неоднозначну реакцію, члени Альянсу заявили, що рішення може бути непростим.

Про це пише Reuters.

Так, ідея Столтенберга надасть Альянсу більш безпосередню роль у координації поставок зброї, боєприпасів та обладнання в Україну, яка бореться з російським вторгненням.

"Ми повинні змінити динаміку нашої підтримки. Ми повинні забезпечити надійну і передбачувану безпекову допомогу Україні на довгострокову перспективу, менше короткострокових пропозицій і більше багаторічних зобов'язань", — зазначив Столтенберг.

Генсек також додав, що рішення має бути прийняте у липні на саміті лідерів країн-членів НАТО. До цього НАТО як організація зосереджувалася лише на наданні нелетальної допомоги Україні через побоювання, що більш пряма роль може спровокувати ескалацію конфлікту з росією.

Союзники НАТО надали Україні озброєння на мільярди доларів на двосторонній основі. Дипломати заявили, що серед членів Альянсу вирує думка, що настав час поставити військову допомогу Україні на більш стійку основу, і НАТО має найкращі можливості для цього.

Але вони сказали, що неясно, чи буде прийнята допомога Україні в 100 мільярдів євро і як вона буде профінансована. Серед членів Альянсу також заявляли, що рішення може бути непростим.

У приватних розмовах деякі чиновники були більш відвертими, один дипломат заявив, що "НАТО не має ні бюджету, ні способів зібрати такі гроші".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто "твердо заявив, що Угорщина не підтримуватиме жодних пропозицій НАТО, які могли б наблизити альянс до війни або змінити його з оборонної на наступальну коаліцію", – заявив речник уряду Золтан Ковач.

Столтенберг сказав, що наявність більш надійної структури НАТО не змінить оборонного характеру Альянсу, додавши, що впевнений, що занепокоєння Угорщини можна буде вирішити найближчими тижнями.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що він та інші учасники зустрічі застерігають від дублювання зусиль двосторонньої допомоги Європейського Союзу та НАТО.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні сказав, що диявол криється в деталях.

"Нам потрібно подивитися, як це працюватиме для кожної країни", – сказав він.

"Нам потрібна законодавча база, це пропозиція, безумовно, захоплююча і цікава, але навіть перед тим, як обіцяти Україні точну цифру, найкраще оцінити, вивчити і зрозуміти, як, коли і що можна зробити, хто що повинен робити".

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала цей план "правильним і важливим".

Міністр закордонних справ Латвії Крішʼяніс Каріньш також привітав Генсека і запропонував встановити внески у відсотках від ВВП кожного члена. Інші міністри заявили, що їм потрібно вивчити деталі, в тому числі те, як це буде фінансуватися.