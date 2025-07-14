Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Німеччина не передасть Україні більше своїх Patriot, але готова оплатити дві американські – Пісторіус

14 липня 2025, 10:57
Німеччина не передасть Україні більше своїх Patriot, але готова оплатити дві американські – Пісторіус
Німеччина вже передала Києву три з 12 наявних систем.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін не має можливості передати Україні більше систем протиповітряної оборони Patriot зі свого арсеналу.

Про це він повідомив у коментарі Financial Times.

За словами Пісторіуса, Німеччина вже передала Києву три з 12 наявних систем. Ще дві розміщені у Польщі, а щонайменше одна система постійно перебуває на обслуговуванні або використовується для навчань. У результаті, як наголосив міністр, у ФРН залишилося лише шість систем — і цього недостатньо навіть для виконання зобов’язань перед НАТО.

"Ми точно не можемо передати більше", — підкреслив очільник Міноборони Німеччини.

Пісторіус також нагадав, що запропонував Вашингтону схему, за якою Берлін міг би придбати дві американські системи Patriot, аби потім передати їх Україні. Цю ідею він планує обговорити з новим главою Пентагону Пітом Гегсетом.

Німецький міністр також підтвердив, що Берлін не надаватиме Києву далекобійні ракети Taurus, попри нещодавню хвилю російських ударів по мирних містах України.

10 липня президент Зеленський заявив, що Німеччина готова оплатити дві системи Patriot, які будуть виготовлені у США, для їх подальшої передачі Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що надішле Україні ракети протиповітряної оборони Patriot.

Трамп не назвав кількість ракет Patriot, які він планує надіслати в Україну, але сказав, що Європейський Союз відшкодує США їхню вартість. Американський президент все більше розчаровується в путіні, оскільки російський лідер чинить опір спробам Трампа домогтися перемир'я між Україною і росією.

СШАНімеччинавійнаДональд Трампдопомога УкраїніPatriotБорис Пісторіус

Останні матеріали

Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 14 липня 2025, 15:42
Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times
Політика
Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times
Переклад iPress – 14 липня 2025, 11:49
Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О'Брайен
Політика
Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 липня 2025, 07:44
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 липня 2025, 14:27
Сі переймає
Політика
Сі переймає "доктрину путіна". Допомога Україні поставить хрест на зазіханнях обох – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 липня 2025, 11:28
Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон
Політика
Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 11 липня 2025, 08:08
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Політика
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Переклад iPress – 10 липня 2025, 14:40
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Політика
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Переклад iPress – 10 липня 2025, 11:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється