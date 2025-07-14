Німеччина не передасть Україні більше своїх Patriot, але готова оплатити дві американські – Пісторіус

Німеччина вже передала Києву три з 12 наявних систем.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін не має можливості передати Україні більше систем протиповітряної оборони Patriot зі свого арсеналу.

Про це він повідомив у коментарі Financial Times.

За словами Пісторіуса, Німеччина вже передала Києву три з 12 наявних систем. Ще дві розміщені у Польщі, а щонайменше одна система постійно перебуває на обслуговуванні або використовується для навчань. У результаті, як наголосив міністр, у ФРН залишилося лише шість систем — і цього недостатньо навіть для виконання зобов’язань перед НАТО.

"Ми точно не можемо передати більше", — підкреслив очільник Міноборони Німеччини.

Пісторіус також нагадав, що запропонував Вашингтону схему, за якою Берлін міг би придбати дві американські системи Patriot, аби потім передати їх Україні. Цю ідею він планує обговорити з новим главою Пентагону Пітом Гегсетом.

Німецький міністр також підтвердив, що Берлін не надаватиме Києву далекобійні ракети Taurus, попри нещодавню хвилю російських ударів по мирних містах України.

10 липня президент Зеленський заявив, що Німеччина готова оплатити дві системи Patriot, які будуть виготовлені у США, для їх подальшої передачі Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що надішле Україні ракети протиповітряної оборони Patriot.

Трамп не назвав кількість ракет Patriot, які він планує надіслати в Україну, але сказав, що Європейський Союз відшкодує США їхню вартість. Американський президент все більше розчаровується в путіні, оскільки російський лідер чинить опір спробам Трампа домогтися перемир'я між Україною і росією.