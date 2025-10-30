Німеччина закупить 12 000 дронів-камікадзе, частина з яких буде захищати кордон з рф

Першу партію отримає нова німецька бригада, яка перебуває у Литві.

Німеччина має намір укласти контракт на постачання дронів-камікадзе з оборонними стартапами Helsing і Stark. Таким чином країна прагне посилити оборону проти рф, а також стимулювати конкуренцію в оборонному секторі.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на трьох осіб, які обізнані у цій справі.

За їхніми словами, два німецькі стартапи та найбільший підрядник країни Rheinmetall отримають частку контракту на суму близько 300 млн євро кожен.

Згідно з угодою, три компанії погодяться поставити до 12 тисяч дронів, повідомив співрозмовник FT, проте лише частина з них буде поставлена одразу.