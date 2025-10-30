Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Німеччина закупить 12 000 дронів-камікадзе, частина з яких буде захищати кордон з рф

30 жовтня 2025, 21:33
Німеччина закупить 12 000 дронів-камікадзе, частина з яких буде захищати кордон з рф
Фото: з вільного доступу
Першу партію отримає нова німецька бригада, яка перебуває у Литві.
Німеччина має намір укласти контракт на постачання дронів-камікадзе з оборонними стартапами Helsing і Stark. Таким чином країна прагне посилити оборону проти рф, а також стимулювати конкуренцію в оборонному секторі.
 
Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на трьох осіб, які обізнані у цій справі. 
 
За їхніми словами, два німецькі стартапи та найбільший підрядник країни Rheinmetall отримають частку контракту на суму близько 300 млн євро кожен.
 
Згідно з угодою, три компанії погодяться поставити до 12 тисяч дронів, повідомив співрозмовник FT, проте лише частина з них буде поставлена одразу. 
 
"Очікується, що вони будуть поставлені новій німецькій бригаді, дислокованій у Литві, з метою захисту східного флангу НАТО від росії", - додали у матеріалі.
 
За словами джерел видання, чиновники сподіваються, що розподіл тендеру між трьома компаніями буде сприяти інноваціям.
 
"Вони роблять це, щоб підтримати конкуренцію і забезпечити собі найкращу систему", - підкреслив один зі співрозмовників.
 
У FT розповіли, що Helsing, який було створено за підтримки засновника Spotify Даніеля Ека, є найдорожчим оборонним стартапом Європи, який оцінюється у 12 млрд євро. 
 
Відомо, що впродовж останнього року компанія заявила про плани поставити Україні 6000 ударних безпілотників, придбала німецького виробника літаків Grob і оприлюднила плани з виробництва підводних систем спостереження у Великій Британії.

 

