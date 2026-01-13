Німеччина звинуватила двох українців у змові для підірвання посилок за дорученням рф

Підозрювані відправили посилки з GPS-трекерами для дослідження логістичних маршрутів.

Німеччина висунула обвинувачення двом українцям у справі про нібито російський план підриву посилок під час транспортування Європою.

Про це повідомили німецькі прокурори, написало видання Reuters.

За даними слідства, у березні 2025 року підозрювані, які у Німеччині ідентифіковані лише як Даніїл Б., Владислав Т. та Євген Б., надіслали два пакети з GPS-трекерами з німецького Кельна до України за вказівками посередників російської розвідки в Маріуполі.

Мета полягала у перевірці логістичних маршрутів для подальшого надсилання посилок із підпалювальними пристроями, які мали б спалахнути в Німеччині або під час транспортування до непідконтрольних росії регіонів України, завдаючи максимальної шкоди.