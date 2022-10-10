Ноутбук - універсальний гаджет для повсякденних завдань

Вирішення робочих питань завжди супроводжується застосуванням комп'ютера, але якщо немає можливості скористатися стаціонарним пристроєм, необхідно застосувати переносний гаджет. Їм є ноутбук, який можна взяти у відрядження, кудись на прогулянку, у подорож, роботу чи навчання. Компактний пристрій дозволить у будь-який момент вирішити проблеми або скористатися додатковою інформацією.

Фото: з вільного доступу

Сучасні ноутбуки відрізняються високою потужністю, міцністю та оригінальним зовнішнім виглядом. Перш ніж купити ноутбук недорого рекомендується вивчити потреби та технічні характеристики. Не варто переплачувати, коли гаджет застосовуватиметься виключно для офісної роботи, і потрібно ретельно все розрахувати, коли ноутбук стане основою для ігор та перегляду фільмів. Параметри вибору При покупці ноутбука необхідно орієнтуватися на велику кількість параметрів: Оперативна пам'ять. Виконання базових завдань забезпечується об'ємом до 8 Гб, але для складних завдань та ігор необхідно купувати ноутбук, де щонайменше 16 Гб;

Процесор. Бажано, щоб центральний процесор був випущений не пізніше ніж 2 роки тому. Оптимальним до роботи буде процесор на 2-4 ядра;

Тип накопичувача. SSD або HDD на вибір, але найкраще перший варіант об'ємом 128 Гб. Це чудовий варіант для гарантії швидкісної роботи ноутбука;

Відеокарти. Якщо ноутбук купується для роботи в офісі, тоді вбудованої відеокарти достатньо. Для ігор та перегляду відео у високій якості потрібно як мінімум GTX 1660 Ti;

Тип матриці. Відмінним рішенням стане IPS, гарантуючи хороший контраст і перенесення кольорів, до того ж є широкий кут огляду. TN+Film на другому місці. Колір, зовнішній вигляд та додатковий функціонал визначаються в індивідуальному порядку. На вибір є виробники Asus, Xiaomi, Apple, Lenovo, HP, Acer, Dell та інші. Майже всі компанії надають гарантію на свої пристрої. Де замовити ноутбук? Великий набір пристроїв пропонує інтернет-магазин «ЖЖУК», де вибір ноутбука займе лічені хвилини. Надаються детальні характеристики та параметри, фотографії та навіть відео у деяких випадках. Додаткову допомогу у виборі забезпечать консультанти та співробітники магазину, враховуючи заздалегідь запити кожного клієнта. Діє доставка багатьма областями України. Оплата можлива відразу або на виплату в одному з банків. Надано вигідні умови для всіх категорій громадян. Додатково рекомендується купити чохол чи сумку.

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