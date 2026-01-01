Нова тактика рф прискорила наступ у 2025 році – ISW

Російські війська у 2025 році прискорили наступ в Україні завдяки новій тактиці.

За даними аналітиків, у 2025 році російські війська збільшили середню швидкість просування завдяки новій оперативній моделі, підкріпленій технологічними адаптаціями та зміною тактики нападу.

ISW проаналізував докази і дійшов висновку, що російські війська захопили 4831 квадратний кілометр території України та відвоювали приблизно 473 кв. км, які українські війська захопили в Курській області у 2025 році. Російські завоювання в Україні склали 0,8 % території України.

У 2024 році російські війська захопили 3604 кв. км території України. Дані Генерального штабу ЗСУ показують, що російські війська зазнали 416 570 втрат протягом 2025 року, що в середньому становить 78 солдатів на квадратний кілометр захопленої території в Україні та Курській області.

Середньодобовий темп просування російських військ у 2025 році становив 13,24 кв. км на день, що перевищує середньодобовий показник 9,87 кв. км на день у 2024 році. Однак темпи просування російських військ протягом 2025 року не були стабільними. Найвищі темпи просування російських військ були зафіксовані в листопаді - 20,99 кв. км на день, але цей пік настав після одного з найповільніших місяців 2025 року - 8,8 кв. км на день у жовтні - і згодом сповільнився до 15 кв. км на день у грудні.

Російські війська почали застосовувати нову оперативну модель, яка базується на тривалій кампанії з повітряної блокади бойового простору, тактичних заходах з блокування, місіях з проникнення та масових нападах невеликих груп, що дозволило російським військам просунутися в напрямках Покровська, Олександрівки та Гуляйполя восени 2025 року.

Російські війська почали досягати певних результатів, використовуючи безпілотники для перекриття українських наземних ліній зв'язку на початку весни 2025 року. У квітні та травні 2025 року російські військові почали поширювати своїх елітних операторів дронів з Центру передових безпілотних технологій "Рубікон" - елементів, які значною мірою відповідають за успіхи в оперативних зусиллях росії по всій лінії фронту.

Російські технологічні адаптації також підтримали кампанію росії з використання дронів. Окупанти збільшили виробництво волоконно-оптичних безпілотників, які є більш стійкими до перешкод української електронної війни, і збільшили дальність їх дії з приблизно семи кілометрів на початку весни 2025 року до близько 20 кілометрів влітку 2025 року.

Російські війська також запровадили безпілотники-"материнські кораблі", які можуть нести та збільшувати дальність FPV-дронів і значно збільшувати дальність ударів російських безпілотників у тилу.

Недавні технологічні адаптації росії ще більше збільшили дальність дії російських волоконно-оптичних безпілотників до 50-60 км.30 грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що концентрація російських волоконно-оптичних безпілотників з дальністю дії понад 20 км у напрямку Сіверська дозволила росії захопити Сіверськ.

Використання російськими військами волоконно-оптичних дронів також покращило їхню здатність перешкоджати українським РЕБ у лісистих районах, таких як Серебрянський лісовий масив, де радіокеровані дрони мають труднощі з функціонуванням. Російські війська також змінили свої тактичні методи нападу, відійшовши від високовиснажливих наступальних операцій під керівництвом піхоти в червні 2025 року до тактики проникнення і підняття своїх прапорів, щоб досягти і помилково заявити про успіхи на всьому фронті.

Ця зміна тактики дозволила російським військам швидше просуватися у 2025 році, але вони продовжують зазнавати великих втрат за невеликі успіхи.