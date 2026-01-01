Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Тайвань заявив про "вирішальний 2026 рік" на тлі військових навчань Китаю

01 січня 2026, 12:09
Flagmaster
Лай Цзінде у новорічній промові заявив, що міжнародна спільнота стежить за тим, чи має тайванський народ рішучість захистити себе.
Тайвань рішуче налаштований захищати свій суверенітет та посилювати оборону перед обличчям зростаючої експансії Китаю після того, як Пекін обстріляв острів ракетами в рамках військових навчань.
 
Про це заявив президент Тайваню Лай Цзінде, повідомляє Reuters.
 
Лай Цзінде у новорічній промові заявив, що міжнародна спільнота стежить за тим, чи має тайванський народ рішучість захистити себе.
 
"Як президент, моя позиція завжди була чіткою: рішуче захищати національний суверенітет та зміцнювати національну оборону", - сказав він, зазначивши, що Китай цього тижня під час своїх навчань використав нещодавно додані бойові можливості Тайваню як "гіпотетичного супротивника".
 
Президент Тайваню зазначив, що це продемонструвало необхідність збільшення оборонних закупівель, закликавши опозиційні партії підтримати його план щодо збільшення оборонних витрат Тайваню на 40 млрд доларів - пропозицію, яка наразі застрягла разом з іншими питаннями в політичному глухому куті в контрольованому опозицією парламенті.
 
"Чи зможе Китай досягти своїх цілей у графіку - це одне питання", - сказав Лай Цзінде.
 
Так він відповів на питання про звіт США, в якому стверджувалося, що Китай готується мати можливість виграти боротьбу за Тайвань до 2027 року.
 
"Наступний 2026 рік буде вирішальним для Тайваню", - сказав президент.
 
Він додав, що Тайвань повинен "готуватися до найгіршого, але сподіватися на краще".
 
"Ми готові до обмінів та співпраці з Китаєм на рівноправній та гідній основі, сприяючи мирному та спільному середовищу по обидва боки протоки. Доки Китай визнає існування Китайської Республіки, поважатиме прагнення тайванського народу до демократичного та вільного способу життя", - зазначив Лай Цзінде.
 
Тайваньвійна в Україніросія окупанти

