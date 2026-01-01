Тайвань заявив про "вирішальний 2026 рік" на тлі військових навчань Китаю

Лай Цзінде у новорічній промові заявив, що міжнародна спільнота стежить за тим, чи має тайванський народ рішучість захистити себе.

Тайвань рішуче налаштований захищати свій суверенітет та посилювати оборону перед обличчям зростаючої експансії Китаю після того, як Пекін обстріляв острів ракетами в рамках військових навчань.

Про це заявив президент Тайваню Лай Цзінде, повідомляє Reuters.

"Як президент, моя позиція завжди була чіткою: рішуче захищати національний суверенітет та зміцнювати національну оборону", - сказав він, зазначивши, що Китай цього тижня під час своїх навчань використав нещодавно додані бойові можливості Тайваню як "гіпотетичного супротивника".