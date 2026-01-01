Два нових Patriot від Німеччини вже захищають українські міста – Міноборони

Міністерство оборони України розповіло про основні переваги Patriot.

Два комплекси протиповітряної оборони Patriot, які нещодавно передала Німеччина, вже захищають українські міста і критичну інфраструктуру.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Ще два комплекси протиповітряної оборони Patriot стали на захист українських міст та критичної інфраструктури. Як повідомляв раніше міністр оборони України Денис Шмигаль, цього вдалось досягти завдяки нещодавнім домовленостям з урядом Німеччини", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони нагадали, що Patriot - зенітний ракетний комплекс виробництва США. Це одна з найдосконаліших систем ППО у світі. Він призначений для знищення літаків, крилатих та балістичних ракет. Patriot здатен збивати високошвидкісні та складні цілі, забезпечуючи багатошаровий захист для стратегічних об'єктів та великих міст.