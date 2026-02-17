Нові санкції ЄС проти росії на фініші, але можлива затримка

Ухвалення 20-го пакету антиросійських санкцій ЄС може затягнутися через позицію Угорщини щодо російських спортивних посадовців.

Три дипломати повідомили виданню, що Європа наближається до фінішу у прийнятті 20-го пакета санкцій проти росії. Очікується, що остаточна угода буде укладена після ще двох зустрічей послів у форматі Coreper II.

Водночас двоє інших дипломатів розповіли, що Угорщина наполягає на виключенні зі списку санкцій провідних російських спортивних посадовців. Це може призвести до затримки із прийняттям пакета санкцій.