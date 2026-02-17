Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Нові санкції ЄС проти росії на фініші, але можлива затримка

17 лютого 2026, 13:35
Фото: з відкритих джерел
Очікується, що остаточна угода буде укладена після ще двох зустрічей послів у форматі Coreper II.
Ухвалення 20-го пакету антиросійських санкцій ЄС може затягнутися через позицію Угорщини щодо російських спортивних посадовців.
 
Про це повідомляє Politico.
 
Три дипломати повідомили виданню, що Європа наближається до фінішу у прийнятті 20-го пакета санкцій проти росії. Очікується, що остаточна угода буде укладена після ще двох зустрічей послів у форматі Coreper II.
 
Водночас двоє інших дипломатів розповіли, що Угорщина наполягає на виключенні зі списку санкцій провідних російських спортивних посадовців. Це може призвести до затримки із прийняттям пакета санкцій.
 
Зазначається, що головна дипломатка ЄС Кая Каллас домагається, щоб 20-й пакет санкцій був готовий до четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого. Європейські дипломати повідомили, що посли, ймовірно, зустрінуться в середу, 18 лютого і, можливо, в п'ятницю.
 
Крім того, Каллас намагається координувати свої дії з Британією, щоб санкції мали максимальний ефект.

 

війна в УкраїніСанкції проти рфросія окупанти

