NYT: російські дрони шпигують за маршрутами постачання зброї США у Німеччині

28 серпня 2025, 17:24
NYT: російські дрони шпигують за маршрутами постачання зброї США у Німеччині
Фото: dji.com
Західні чиновники вважають це частиною розвідувально-диверсійної кампанії кремля.

росія або пов’язані з нею структури запускають розвідувальні дрони над маршрутами, якими США та їхні союзники транспортують військову допомогу через східну Німеччину. 

Ці операції спрямовані на збір розвідданих, які можуть допомогти кремлю у плануванні диверсій у Європі та посиленні наступу в Україні.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела в американських та європейських спецслужбах.

За даними видання, найбільша активність фіксується в федеральній землі Тюрингія, яка є ключовим транзитним регіоном для постачання західної зброї до України. Раніше про польоти дронів у цьому районі повідомляло німецьке WirtschaftsWoche.

У Німеччині такі дрони вважають "значним ризиком для безпеки", і вже почали посилювати систему боротьби з БпЛА на військових об’єктах.

За оцінками американських і німецьких офіційних осіб, щонайменше частина дронів виготовлена в Ірані, а запуск міг здійснюватися з кораблів у Балтійському морі. При цьому остаточно встановити точне походження апаратів не вдалося.

"Це пряме шпигунство. росія намагається з’ясувати, які компанії виробляють зброю для України та як її транспортують до Польщі, а далі на фронт", - заявив Сет Джонс, експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

На думку Джонса і представників розвідки, ці спостереження можуть лягти в основу майбутніх диверсійних дій росії у Європі. Цілі — від зриву логістики до виведення з ладу ключових вузлів постачання.

Попри посилений контроль за російською розвідкою за кордоном, москва, як зазначають джерела NYT, зберігає можливості для шпигунства та вербування агентів на території ЄС.

 
