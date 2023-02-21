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Очільник МЗС Словаччини послав Орбана слідом за російським кораблем

21 лютого 2023, 20:35
Очільник МЗС Словаччини послав Орбана слідом за російським кораблем
Антикор
У своєму дописі у соцмережах словацький дипломат жорстко звернувся до всіх, хто у Європі підтримує "коаліцію путіна", зокрема Орбана.

Очільник МЗС Словаччини Растислав Качер різко висловився на адресу угорського прем'єра Орбана через його підтримку російського диктатора путіна.

Про це головний дипломат Словаччини написав у Facebook.

У своєму дописі Качер жорстко звернувся до всіх, хто у Європі підтримує так звану "коаліцію путіна" і називає війну в Україні "не нашою".

"На вихідних їхній карпатський пророк просторікував про те, що це не наша війна. Це "просто військовий конфлікт між двома слов'янськими державами". Треба було залишити їх у спокої, ізолювати. Тобто, нехай росіяни швиденько переб'ють українців. Нехай вони не хвилюються. Як огидно. Як жалюгідно. Як не по-християнськи. Святий Мартин Турський помер би від сорому за таких християн", - йдеться  у його повідомленні.

Голова МЗС Словаччини наголосив, як тільки росія забере усіх своїх окупантів з України, тоді Захід перестане постачати зброю Києву, а допоки вони там є, то Європа буде підримувати український народ. 

"Щойно росіяни припинять постачати зброю в Україну, зберуть речі і поїдуть додому, в той самий момент інші перестануть підтримувати Київ у військовому плані і настане мир. Все дуже просто", - наголосив Качер.

Він також розкритикував позицію експрем’єра Словаччини Роберта Фіцо, який, за словами Качера, хоче "путінського миру, як Орбан".

 

"Орбан робить в Угорщині те саме, що ми робили б у Словаччині, якби в уряді була партія Smer - SD.  Для колабораціоністів путіна, і особливо для наших в Карпатському басейні і високогір’ї, для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є тільки одне послання: Иди на х**", - закінчив Качер свій красномовний допис.

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