Очільник МЗС Словаччини послав Орбана слідом за російським кораблем
Очільник МЗС Словаччини Растислав Качер різко висловився на адресу угорського прем'єра Орбана через його підтримку російського диктатора путіна.
Про це головний дипломат Словаччини написав у Facebook.
У своєму дописі Качер жорстко звернувся до всіх, хто у Європі підтримує так звану "коаліцію путіна" і називає війну в Україні "не нашою".
"На вихідних їхній карпатський пророк просторікував про те, що це не наша війна. Це "просто військовий конфлікт між двома слов'янськими державами". Треба було залишити їх у спокої, ізолювати. Тобто, нехай росіяни швиденько переб'ють українців. Нехай вони не хвилюються. Як огидно. Як жалюгідно. Як не по-християнськи. Святий Мартин Турський помер би від сорому за таких християн", - йдеться у його повідомленні.
Голова МЗС Словаччини наголосив, як тільки росія забере усіх своїх окупантів з України, тоді Захід перестане постачати зброю Києву, а допоки вони там є, то Європа буде підримувати український народ.
"Щойно росіяни припинять постачати зброю в Україну, зберуть речі і поїдуть додому, в той самий момент інші перестануть підтримувати Київ у військовому плані і настане мир. Все дуже просто", - наголосив Качер.
Він також розкритикував позицію експрем’єра Словаччини Роберта Фіцо, який, за словами Качера, хоче "путінського миру, як Орбан".
"Орбан робить в Угорщині те саме, що ми робили б у Словаччині, якби в уряді була партія Smer - SD. Для колабораціоністів путіна, і особливо для наших в Карпатському басейні і високогір’ї, для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є тільки одне послання: Иди на х**", - закінчив Качер свій красномовний допис.