Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Очільник польського МЗС пропонує США демонструвати силу перед діалогом із росією

09 жовтня 2025, 21:41
Очільник польського МЗС пропонує США демонструвати силу перед діалогом із росією
Фото: polradio.pl
Польський міністр пише, що для цього необхідно продовжувати підтримувати Україну фінансово і військово, а також підривати основи російської військової економіки.

Віцепремʼєр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що адміністрація Дональда Трампа повинна вести переговори з росією виключно з позиції сили.

Про це Сікорський написав у гостьовому есе для The New York Times.

Очільник польського МЗС нагадав про сподівання, які адміністрація Трампа мала щодо швидкого завершення війни в Україні, і про те, як росія тільки посилювала агресію, вдавшись до провокацій проти держав НАТО.

"Ці та інші інциденти є ще одним доказом того, що кремль не зацікавлений у мирі, а в ескалації конфлікту. Якщо вас це дивує, то ви не звертали на це уваги", – пише він.

На думку Сікорського, для путіна саміт з Трампом на Алясці був спробою виграти час, а його цілі – відродження російської імперії, розкол Заходу і послаблення США – не змінились.

"Але з росією можна вести переговори. Просто зробіть це у два етапи: спочатку продемонструйте силу, а вже потім ведіть діалог", – ідеться в есе.

Польський міністр пише, що для цього необхідно продовжувати підтримувати Україну фінансово і військово, а також підривати основи російської військової економіки.

"Хорошим початком було б, якби самопроголошені послідовники MAGA в Угорщині та Словаччині прислухалися до Трампа і припинили купувати російську нафту, а також нарешті використали понад 200 мільярдів доларів заморожених російських активів в Європі для надання фінансової допомоги жертвам війни путіна", – вважає він.

Нагадаємо, після зустрічі путіна й Трампа на Алясці 15 серпня американський президент почав усе частіше публічно критикувати росію за небажання йти на врегулювання війни в Україні.

Радослав СікорськийПольщаДональд ТрампСШАВладімір Путінросія окупанти

Останні матеріали

Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О’Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 11:03
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Політика
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 08:23
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Політика
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 16:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється