Одна з партій Європарламенту хоче скасувати посаду Борреля і cтворити комісара з оборони

Найбільша політична партія в Європарламенті Європейська народна партія в проєкті передвиборчого маніфесту пропонує створити окрему посаду комісара з питань оборони замість посту головного дипломата ЄС.

Про це пише європейський сайт Euractiv.

Європейська народна партія виступає за інвестиції в європейську і трансатлантичну оборонну промисловість та збройні сили.

До цієї партії також належить президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

В проєкті маніфесту йдеться про те, що наступний склад Єврокомісії повинен повністю змінити підхід до зовнішньої і оборонної політики ЄС.

Партія перед виборами цього року пропонує змінити посаду головного дипломата ЄС, яку наразі очолює Жозеп Боррель, замінивши її на посаду міністра закордонних справ ЄС і призначити Раду європейської безпеки.

Мета цього - швидке реагування на міжнародні кризи і послідовне виконання зовнішньополітичної політики.

"Представники з питань зовнішньої політики, які досі призначалися соціал-демократами, часто не справлялися зі своїми обов'язками", – написано в документі.

Посада головного дипломата ЄС, як завжди, перебуває в руках кандидатів від соціал-демократів, тоді як правоцентристська ЄНП очолює Європейську раду, Європарламент і Європейську комісію.

Проте Європейська народна партія хоче надати Єврокомісії більшу роль в оборонній політиці і доручити комісару з питань оборони виконувати роботу, яку зараз виконують як керівник дипломатії ЄС Жозеп Боррель, так і комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, який відповідає за оборонну промисловість.

В документі пропонується створити посаду комісара з питань оборони. "Ця роль дозволить краще координувати питання оборони в рамках компетенції ЄС, сприяти співробітництву і водночас забезпечити наявність оборонного бюджету ЄС у розмірі щонайменше 0,5% ВВП ЄС на додаток до національних бюджетів", - йдеться в документі.

Інвестування 0,5% ВВП ЄС в оборону становитиме близько 100 мільярдів євро. Саме стільки Євросоюз має інвестувати в оборонну промисловість, каже Бретон.

Також необхідно збільшити інвестицій в оборонну промисловість і зменшити види армій.

В партії вважають, що наступний бюджет на 7 років ЄС має забезпечити ресурси для інновацій і задоволення наших військових потреб.