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Одного з командувачів військами рФ в Україні знову повернули на фронт - британська розвідка

16 квітня 2023, 13:00
Одного з командувачів військами рФ в Україні знову повернули на фронт - британська розвідка
Фото: ТСН
Командувача повітряно-десантними військами Миайла Теплинського звільнили торік.

До участі у війні проти України знову повернувся російський генерал-полковник, командувач повітряно-десантними військами Миайло Теплинський, якого з цієї посади звільнив начальник Генерального штабу збройних сил росії Валерій Герасимов.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

"Командувач російського корпусу повітряно-десантних військ Теплінський "із великою ймовірністю повернувся на головну роль в Україні", - зазначається у звіті.

"Теплинський, імовірно, є одним з небагатьох російських генералів вищого рангу, якого широко поважають рядові військовослужбовці. Його нещодавня бурхлива кар'єра свідчить про сильну напруженість між угрупованнями в російському Генеральному штабі щодо військового підходу росії в Україні", – вважають у британській розвідці.

Відомство вказує на те, що Теплинський командував "відносно успішним" відведенням російських військ із західного берегу Дніпра в листопаді 2022 року, за що був отримав схвальні оцінки в росії.

Розвідка припускає, що звільнення Теплинського було пов’язане із суперечками щодо використання російських десантників: зокрема, вони часто використовувалися для утримання наземних цілей, чим традиційно займалася механізована піхота.

РФбританська розвідкаповерненнявійна в Українівійськове керівництво

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