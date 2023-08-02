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Окупанти планують перевиховати в ідеологічних таборах понад 10 тисяч дітей з ТОТ Запоріжжя – Центр нацспротиву

02 серпня 2023, 17:59
Окупанти планують перевиховати в ідеологічних таборах понад 10 тисяч дітей з ТОТ Запоріжжя – Центр нацспротиву
Фото:evening-kazan.ru
Неповнолітніх відправляють у табори Дагестану, Чувашії, Краснодарського краю тощо.

На тимчасово окупованих територіях росіяни поставили план перед своїми пособниками щодо вивезення понад 10 тис. місцевих дітей на "відпочинок".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Проєкт курує партія міжнародного злочинця владіміра путіна "Единая россия". В таборах дітей піддають ідеологічній обробці через пропагандистські концерти й "освітні заходи", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що нерідко діти стають жертвами злочинів, зокрема в дитячому таборі в Анапі чотири дитини з тимчасово окупованих територій Донеччині стали жертвами педофіла, який скористався їхнім безправним статусом на віддаленій землі.

"Це і є політика геноциду українців, коли росіяни свідомо знищують ціле покоління в промисловому масштабі на рівні державної програми. До цієї програми залучена не лише верхівка агресора чи купка колаборантів на місцях, а педагоги, лікарі, артисти й інші працівники таборів", - додали в ЦНС.

 

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