Окупанти скинули шість авіабомб на одне з найбільших водосховищ Харківської області

Чотири авіабомби влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, ще дві – у воду.

14 квітня війська рф спрямували шість керованих авіаціних бомб на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Синєгубов нагадав, що це одне з найбільших водосховищ області і критично важливий об'єкт. За даними пресслужби 16-го армійського корпусу ЗСУ, чотири авіабомби влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, ще дві – у воду.

Військові наголосили, що вибір часу для атаки був особливо цинічним, адже удар стався під час весняного водопілля, коли у водосховищі накопичено максимальний обсяг води. У разі руйнування дамби це могло б спричинити масштабне затоплення населених пунктів нижче за течією та серйозні екологічні наслідки.

Утім, дамба не зазнала пошкоджень, зазначили в корпусі.