Окупанти скинули шість авіабомб на одне з найбільших водосховищ Харківської області
14 квітня 2026, 18:30
Чотири авіабомби влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, ще дві – у воду.
14 квітня війська рф спрямували шість керованих авіаціних бомб на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Синєгубов нагадав, що це одне з найбільших водосховищ області і критично важливий об'єкт. За даними пресслужби 16-го армійського корпусу ЗСУ, чотири авіабомби влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, ще дві – у воду.
Військові наголосили, що вибір часу для атаки був особливо цинічним, адже удар стався під час весняного водопілля, коли у водосховищі накопичено максимальний обсяг води. У разі руйнування дамби це могло б спричинити масштабне затоплення населених пунктів нижче за течією та серйозні екологічні наслідки.
Утім, дамба не зазнала пошкоджень, зазначили в корпусі.
Печенізьке водосховище має площу 86,2 км, простягається на 65 км в довжину й має ширину до 3 км. Глибина водойми коливається від 4,4 м до 20 м, а площа водозбірного басейну сягає 8400 км². Його створили для забезпечення прісною водою Харкова. Дамба ще торік регулярно була об'єктом атак рф. Окупанти намагалися вдарити по ній дронами, авіабомбами й ракетами різних типів.
Водночас, як тоді повідомляв 16-й армійський корпус, імовірне знищення Печенізької дамби не матиме критичного впливу на фронт.