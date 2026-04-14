Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Окупанти скинули шість авіабомб на одне з найбільших водосховищ Харківської області

14 квітня 2026, 18:30
Окупанти скинули шість авіабомб на одне з найбільших водосховищ Харківської області
Скріншот: 16-й армійський корпус/16 Army Corps / Facebook
Чотири авіабомби влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, ще дві – у воду.

14 квітня війська рф спрямували шість керованих авіаціних бомб на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Синєгубов нагадав, що це одне з найбільших водосховищ області і критично важливий об'єкт. За даними пресслужби 16-го армійського корпусу ЗСУ, чотири авіабомби влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, ще дві – у воду.

Військові наголосили, що вибір часу для атаки був особливо цинічним, адже удар стався під час весняного водопілля, коли у водосховищі накопичено максимальний обсяг води. У разі руйнування дамби це могло б спричинити масштабне затоплення населених пунктів нижче за течією та серйозні екологічні наслідки.
 
Утім, дамба не зазнала пошкоджень, зазначили в корпусі.
 
Печенізьке водосховище має площу 86,2 км, простягається на 65 км в довжину й має ширину до 3 км. Глибина водойми коливається від 4,4 м до 20 м, а площа водозбірного басейну сягає 8400 км². Його створили для забезпечення прісною водою Харкова. Дамба ще торік регулярно була об'єктом атак рф. Окупанти намагалися вдарити по ній дронами, авіабомбами й ракетами різних типів. 
 
Водночас, як тоді повідомляв 16-й армійський корпус, імовірне знищення Печенізької дамби не матиме критичного впливу на фронт.

 

війна в Україніросія окупанти

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється