ООН проведе термінове розслідування ймовірної причетності своїх співробітників до нападу Хамас на Ізраїль

Винних збираються звільнити і передати правоохоронцям.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш ініціює перевірку інформації про участь окремих співробітників Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (UNRWA) у нападі Хамас на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Про це заявив журналістам речник Генсека Стефан Дюжаррік, повідомляє Укрінформ.

“Генеральний секретар у жаху від цієї новини… Буде проведено термінову і всебічну незалежну перевірку UNRWA”, – сказав він.

За словами речника, Гутерреш у п’ятницю попросив генерального комісар UNRWA Філіпа Лаццаріні провести розслідування, щоб будь-який співробітник, який брав участь чи сприяв нападам 7 жовтня, був негайно звільнений і переданий правоохоронцям для можливого кримінального переслідування.