ООН проведе термінове розслідування ймовірної причетності своїх співробітників до нападу Хамас на Ізраїль
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш ініціює перевірку інформації про участь окремих співробітників Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (UNRWA) у нападі Хамас на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Про це заявив журналістам речник Генсека Стефан Дюжаррік, повідомляє Укрінформ.
“Генеральний секретар у жаху від цієї новини… Буде проведено термінову і всебічну незалежну перевірку UNRWA”, – сказав він.
За словами речника, Гутерреш у п’ятницю попросив генерального комісар UNRWA Філіпа Лаццаріні провести розслідування, щоб будь-який співробітник, який брав участь чи сприяв нападам 7 жовтня, був негайно звільнений і переданий правоохоронцям для можливого кримінального переслідування.