ООН відкинула аргументи рф про самовизначення Криму і Донбасу

Водночас питання територій, зокрема статусу Донбасу, залишається ключовим і найскладнішим пунктом переговорів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що росія не може виправдовувати окупацію Криму та частин Донбасу принципом самовизначення народів.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Відповідаючи на запитання російського журналіста щодо можливості застосування принципу самовизначення до ситуації в Криму і на Донбасі, Гутерріш нагадав про два ключові положення міжнародного права — територіальну цілісність держав і право народів на самовизначення.

За його словами, відповідно до висновків управління ООН з правових питань, принцип самовизначення може застосовуватися лише за наявності низки чітких умов. У випадку Криму та Донбасу таких умов немає.

"Ми дійшли висновку, що принцип самовизначення не може застосовуватися щодо Криму і Донбасу. У цій ситуації переважає принцип територіальної цілісності України", — наголосив генсек ООН.

Заява пролунала на тлі триваючих міжнародних зусиль із завершення війни росії проти України. Після повернення до Білого дому адміністрація президента США Дональда Трампа активізувала спроби досягти мирного врегулювання. Зокрема, було представлено оновлений мирний план, а також напрацьовані документи щодо гарантій безпеки та післявоєнного відновлення України.

