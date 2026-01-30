Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ООН відкинула аргументи рф про самовизначення Криму і Донбасу

30 січня 2026, 08:31
ООН відкинула аргументи рф про самовизначення Криму і Донбасу
Фото: Укрінформ
Водночас питання територій, зокрема статусу Донбасу, залишається ключовим і найскладнішим пунктом переговорів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що росія не може виправдовувати окупацію Криму та частин Донбасу принципом самовизначення народів.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Відповідаючи на запитання російського журналіста щодо можливості застосування принципу самовизначення до ситуації в Криму і на Донбасі, Гутерріш нагадав про два ключові положення міжнародного права — територіальну цілісність держав і право народів на самовизначення.

За його словами, відповідно до висновків управління ООН з правових питань, принцип самовизначення може застосовуватися лише за наявності низки чітких умов. У випадку Криму та Донбасу таких умов немає.

"Ми дійшли висновку, що принцип самовизначення не може застосовуватися щодо Криму і Донбасу. У цій ситуації переважає принцип територіальної цілісності України", — наголосив генсек ООН.

Заява пролунала на тлі триваючих міжнародних зусиль із завершення війни росії проти України. Після повернення до Білого дому адміністрація президента США Дональда Трампа активізувала спроби досягти мирного врегулювання. Зокрема, було представлено оновлений мирний план, а також напрацьовані документи щодо гарантій безпеки та післявоєнного відновлення України.

Водночас питання територій, зокрема статусу Донбасу, залишається ключовим і найскладнішим пунктом переговорів. Як нещодавно заявив держсекретар США Марко Рубіо, саме це питання досі залишається головною перепоною на шляху до завершення війни.

КримвійнаООНДонбаспереговориАнтоніу Гутеррішросія окупанти

Останні матеріали

Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Повернення
Політика
Повернення "войовничих вовків" Китаю. Сигнал сили чи симптом внутрішньої кризи? – RUSI
Переклад iPress – 29 січня 2026, 08:09
Остерігайтеся
Політика
Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN
Переклад iPress – 28 січня 2026, 15:59
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Політика
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 23:14
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Політика
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Переклад iPress – 27 січня 2026, 12:06
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 10:57
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється