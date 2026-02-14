Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Орбан розкритикував прискорення євроінтеграції України

14 лютого 2026, 10:30
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Уряд прем’єр-міністра Віктор Орбан уже кілька місяців застерігає від "поспішної" інтеграції України до ЄС.

В уряді Угорщина вважають, що швидкий вступ України до Європейський Союз може спровокувати ескалацію з росією та завдати шкоди європейській економіці.

Про це повідомляє Berliner Zeitung.

Як зазначає видання, уряд прем’єр-міністра Віктор Орбан уже кілька місяців застерігає від "поспішної" інтеграції України до ЄС. За даними джерел у Будапешті, прискорений вступ нібито створює ризик прямого військового конфлікту з росією та може серйозно вдарити по економіці Євросоюзу.

Водночас напруженість між Києвом і Будапештом посилюється. Днями Орбан різко розкритикував президента Володимир Зеленський після його заяви про необхідність визначити чітку дату вступу України до ЄС та забезпечити "технічну готовність" до 2027 року.

"Вступ до ЄС — це процес, заснований на заслугах. Умови встановлюють держави-члени, а не країни-кандидати", — відповів угорський прем’єр.

Під час виступу в Сомбатхеї Орбан також заявив, що відмова ЄС від дешевих російських енергоносіїв суперечить інтересам Угорщини, а риторику щодо пришвидшення вступу України назвав загрозливою для національних інтересів. Крім того, він різко відреагував на повідомлення про можливі спроби обмежити право вето Будапешта в питаннях розширення ЄС, назвавши це "оголошенням війни" Угорщині.

На тлі дискусії щодо перспектив членства України позиції європейських лідерів різняться. Президент Александар Вучич раніше заявляв про можливий прискорений вступ України вже з 1 січня 2027 року. Натомість канцлер Німеччина Фрідріх Мерц вважає такий сценарій "неможливим", наголошуючи на необхідності виконання Копенгагенських критеріїв, що зазвичай потребує кількох років.

